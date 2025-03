Fragen und Antworten

Dieser Service richtet sich vor allem an sehbehinderte und blinde Menschen. Hierbei beschreibt eine Sprecherin oder ein Sprecher, was im Bild zu sehen ist, beispielsweise Handlungen, das Aussehen einer Person, ihre Körpersprache oder Gesichtszüge, aber auch Kostüme und Schauplätze. Diese Informationen müssen in die Dialogpausen gesprochen werden und sind entsprechend kurz und klar formuliert. Die Erstellung der AD erfolgt nach im deutschsprachigen Raum abgestimmten Vorgaben.

Wenn Sie in der ZDFmediathek bei Ihrer Eingabe in das Suchfeld den Begriff "Audiodeskription" einfügen, werden Ihnen entsprechend nur Beiträge mit Audiodeskription angezeigt.Natürlich können Sie auch nach jedem beliebigen Begriff suchen und zusätzlich die Checkbox „mit AD“ aktivieren, um nur Beiträge mit Audiodeskription in Verbindung mit Ihrem Suchbegriff angezeigt zu bekommen.Zudem finden Sie auf unserer Seite barrierefrei.zdf.de immer die neuesten Hörfassungen.

Ein elektronischer Programmführer (englisch: Electronic Programme Guide, kurz: EPG) ist ein bildschirmgeführtes, interaktives Dialoginstrument, mit dem der Zuschauer zu den Fernsehprogrammen der Digital-Bouquets geführt wird. EPG's werden in der Regel von den Herstellern in ihre Receiverprodukte integriert, können aber auch von Programmanbietern angeboten und über das Rundfunksignal verbreitet werden. EPG’s sind damit simultan zum Fernsehprogramm abrufbar. Der EPG gibt Detailinformationen zu den einzelnen Sendungen und beschreibt technische Extras, wie etwa Mehrkanalton oder die Bedienungsanleitung interaktiver Begleitdienstangebote.

Regelung über die Rundfunkprogramme, die über das Fernsehkabelnetz verbreitet werden müssen, bzw. Priorität haben. Regulierungen hierzu gibt es in fast allen europäischen Ländern. ARD und ZDF haben in Deutschland grundsätzlich einen "Must Carry-Status" in den bestehenden Kabelnetzen.