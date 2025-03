Wie empfange ich das ZDF?

Was versteht man unter Barrierefreiheit?

Wie viele Sendungen des ZDF werden untertitelt?

Seit April 2013 können Hörgeschädigte 100 Prozent dabei sein, wenn die meisten Menschen fernsehen – zwischen 16 Uhr und 22.15 Uhr. In diesem Zeitfenster bietet das ZDF lückenlos Untertitel an.

Was bedeutet Audiodeskription und wie sieht das ZDF-Angebot aus?

In 2016 wurde im ZDF zu allen Spiele der UEFA EURO 2016 eine Live-Audiodeskription angeboten. Neben der Fußball-EM waren Olympia und die Paralympics das sportliche Highlight des Jahres 2016: ARD und ZDF haben die komplette Sendestrecke in ihren Programmen für blinde und sehbehinderte Menschen live audiodeskribiert - insgesamt mehr als 340 Stunden. Gemeinsames Ziel war es, möglichst vielen Menschen einen besseren Zugang zu den Übertragungen aus Rio zu ermöglichen.

Außerdem bietet das ZDF auch zur laufenden Fußball-Champions-League-Saison Live-Audiodeskription an. Die Live-Kommentatoren Martin Feye und Johannes Karner berichten nicht nur über das Geschehen auf dem Platz: Neben der Stadionatmosphäre sind auch spezielle Bildbeschreibungen zu hören, die das Spiel für blinde und sehbehinderte Menschen erlebbarer machen. So werden Spielzüge exakt nachvollzogen, die Reaktionen der Zuschauer in Mimik und Gestik beschrieben sowie die Emotionen der Spieler und Trainer kommentiert.

Was versteht man unter HbbTV?

Bietet das ZDF Podcast-Angebote?

Was ist ein EPG?

Ein elektronischer Programmführer (englisch: Electronic Programme Guide, kurz: EPG) ist ein bildschirmgeführtes, interaktives Dialoginstrument, mit dem der Zuschauer zu den Fernsehprogrammen der Digital-Bouquets geführt wird. EPG's werden in der Regel von den Herstellern in ihre Receiverprodukte integriert, können aber auch von Programmanbietern angeboten und über das Rundfunksignal verbreitet werden. EPG’s sind damit simultan zum Fernsehprogramm abrufbar. Der EPG gibt Detailinformationen zu den einzelnen Sendungen und beschreibt technische Extras, wie etwa Mehrkanalton oder die Bedienungsanleitung interaktiver Begleitdienstangebote.

Für was steht HDTV?

Was ist eine "Must-Carry"-Regel?

Regelung über die Rundfunkprogramme, die über das Fernsehkabelnetz verbreitet werden müssen, bzw. Priorität haben. Regulierungen hierzu gibt es in fast allen europäischen Ländern. ARD und ZDF haben in Deutschland grundsätzlich einen "Must Carry-Status" in den bestehenden Kabelnetzen.