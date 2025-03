Der Rundgang führt uns an Wirkungs- oder Erinnerungsstätten wichtiger Mainzer Frauen aus mehreren Jahrhunderten, die u.a. schriftstellerisch und/oder journalistisch tätig waren. Hervorzuheben sind Therese Forster, die Frau des berühmten Weltumseglers Georg Forster, dann Maria Barbara Schultheiß, die im frühen 18 Jh. solide Schulbildung für Mädchen initiierte und die „Englischen Fräulein“ nach Mainz holte mit großem Einfluss bis heute. Kathinka Zitz begründete den Frauenverein „umania" zur Unterstützung in Not geratener Aktivisten der 1848er Revolution. Anna Seghers als zeitgenössische Autorin hat u.a. dem Mainzer Dom ein Denkmal gesetzt.Kultur im Rebenmeer – Gästeführungen und mehr (Tourismusagentur Beate Hess).Gästeführerin: Beate Martens, Kultur- und Weinbotschafterin Rheinhessen.Treffpunkt: Schillerdenkmal am Schillerplatz in Mainz.Der Treffpunkt auf Google Maps