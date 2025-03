Geschichte des ZDF

Zum 1. Januar tritt der Staatsvertrag für das DeutschlandRadio als föderales Hörfunkunternehmen von ARD und ZDF in Kraft. Das ZDF ist damit erstmals in seiner Geschichte am Hörfunk beteiligt. Gesendet werden die beiden Programme Deutschlandfunk und DeutschlandRadio mit den Schwerpunkten Information und Kultur aus den beiden Funkhäusern in Köln und Berlin.



Am 16. Juni startet das ZDF ins PALplus-Zeitalter. Aufgrund der vorhandenen technischen Infrastruktur können sowohl Breitwandfilme als auch elektronische Eigenproduktionen im neuen Breitbildformat 16:9 realisiert und in PALplus ausgestrahlt werden.



Als erste Unterhaltungsshow wird "Wetten, dass...?" am 17. September in Dolby Surround ausgestrahlt.