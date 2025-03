Glaubwürdigkeit Medien - Fernsehnachrichten

Ergebnisse Oktober / November 2018:

Qualitätsmedien mit hoher Glaubwürdigkeit – ARD- und ZDF-Nachrichten vorne

Bei der Glaubwürdigkeit verschiedener Mediengattungen sprechen die Befragten auch in der aktuellen Oktober- / November-Umfrage 2018 den seriösen Qualitätsmedien auf einer Skala von +5 bis -5 die höchste Glaubwürdigkeit zu, allen voran die Nachrichten von ARD und ZDF. Die Glaubwürdigkeit der Bildzeitung und der sozialen Medien ist weiterhin sehr niedrig.

Schlecht bewertet wird weiterhin die Glaubwürdigkeit der Bildzeitung (-1,9), aktuell sogar wieder minimal schwächer (-0,1), und der sozialen Medien (-1,6), allerdings mit einem kleinen Plus (+0,2).

Ergebnisse Juni 2015 – Oktober / November 2018:

Nur geringe Veränderungen – ARD- und ZDF-Nachrichten bei allen bisherigen sieben Umfragen mit höchster Glaubwürdigkeit

Über den Zeitraum der bisherigen sieben Umfragen zeigen sich in der Rangfolge keine und bei den Bewertungen überwiegend nur geringe Veränderungen.

Die Befragten unterscheiden in allen sieben Befragungen deutlich zwischen seriösen Qualitätsmedien und -nachrichten auf der einen und Boulevardmedien und Social Media auf der anderen Seite.

Bei den verschiedenen Medien und Mediengattungen sieht eine große Mehrheit in allen bisherigen sieben Umfragen die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen von ARD und ZDF vorne, gefolgt von den überregionalen und regionalen Tageszeitungen, den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern insgesamt und den wöchentlichen Print-Nachrichtenmagazine als am glaubwürdigsten an. Die Nachrichten der privaten Fernsehsender folgen mit deutlichem Abstand, auch die privaten Fernsehsender insgesamt mit nochmaligem Abstand. Die Glaubwürdigkeit der sozialen Medien (Twitter, Facebook) und der Bildzeitung werden durchgängig besonders schlecht bewertet.