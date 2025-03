Reformvorhaben der Rundfunkkommission der Länder

Verwaltungsratsvorsitzende Malu Dreyer, Fernsehratsvorsitzende Gerda Hasselfeldt, Intendant Dr. Norbert Himmler und Verwaltungsdirektorin Karin Brieden (v.l.n.r.) während der ZDF-Fernsehratssitzung am 27. September 2024 in Mainz.

Digitalkanäle

ZDFneo und ZDFinfo haben als die einzigen ZDF-Zusatzkanäle ihr Publikum gefunden. Sie sind unverzichtbares Bindeglied zwischen Hauptprogramm, ZDFmediathek und Sozialen Netzwerken. Denn sie machen Programm für unterschiedliche Lebenswelten, Bildungsabschlüsse und Altersgruppen zugänglich, sowohl über lineare als auch non-lineare Ausspielwege. Damit leisten sie einen Beitrag für den Dialog zwischen den Generationen. Lineare Nutzer dürfen nicht ausgeschlossen werden, egal, ob jung oder alt. Sie sind Grundpfeiler der Strategie "Ein ZDF für alle", die der Fernsehrat von Beginn an mitunterstützt. Ihren Zielgruppen solche Angebote zu entziehen, wäre ein unkalkulierbares Risiko, weil es einerseits gesellschaftliche Gruppen benachteiligt und andererseits die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt in Frage stellt. Diese linearen ZDF-Angebote sind schon jetzt synergetisch und effizient aufgestellt.

Partnerprogramme

Sport

Der Fernsehrat erkennt das Reformvorhaben an, den Gesamtetat der Sportübertragungsrechte zu begrenzen. Das ZDF hat bereits durch seine Selbstverpflichtung eine jahrelang erprobte Deckelung von nicht mehr als 10 Prozent des Gesamtetats in Sportrechte etabliert. Gleichzeitig ist damit ein für die Bevölkerung frei zugängliches Sportprogramm in der gesamten Bandbreite gesichert, ohne zusätzliche Kosten für Sport über Pay-Angebote.