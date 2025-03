Aufnahmeleitervolontariat im ZDF

Hier ist Dein Organisationstalent am Set gefragt.

Wir sind ein modernes öffentlich-rechtliches Medienunternehmen und Marktführer unter den Fernsehsendern in Deutschland. Neben unserem Fernsehprogramm bieten wir auch ein breites Angebot auf unseren Streaming-Kanälen und anderen Plattformen für alle Alters- und Zielgruppen.



So vielfältig wie unser Programm sind auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Ideen, Kreativität, Meinungen, Stärken und Interessen. Wir stehen für Offenheit, Transparenz, Teamspirit und sind aus Überzeugung Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Wir stehen für Pluralismus sowie eine offene, transparente und wertschätzende Arbeitskultur. Nachhaltigkeit in der Programmherstellung ist uns wichtig.