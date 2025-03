Volontariat Bildmischer*in

Als Bildmischer*in wirken Sie an der technischen und gestalterischen Realisierung von unseren Produktionen mit und sorgen im Team mit Kameraleuten, Techniker*innen und dem/der Regisseur*in dafür, dass die richtigen Bilder bei den Zuschauern ankommen.



Unser Volontariat richtet sich an medieninteressierte Menschen, die mit Leidenschaft und Engagement eine Karriere als Bildmischer*in anstreben.



Die qualitative Ausbildung bietet zudem einen Einblick in den Beruf der Bildregisseur*innen, um je nach Qualifikation auch dort eingesetzt zu werden.