Kameravolontariat

Die Ausbildung beginnt am 02.01.2024 und dauert 2 Jahre. Sie werden im ZDF-Sendezentrum in Mainz und bei einem unserer Partnerunternehmen ausgebildet.

Während der Ausbildung durchlaufen Sie verschiedene Stationen. Mit steigender Qualifikation und Berufserfahrung variieren die Praxiseinsätze bei unseren Produktionen. Dadurch öffnet sich Ihnen ein vielfältiges Spektrum an möglichen Tätigkeiten. Die Ausbildung ist auf alle eigenproduzierten Genres und Formate angelegt.