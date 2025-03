Bachelor of Engineering in Medientechnik

Willst du Theorie und Praxis verbinden und gleichzeitig an einer der spannendsten Stellen der Medienwelt arbeiten? Unser duales Studium Medientechnik bereitet dich auf eine Karriere in der Medientechnik vor – und das bei einem der größten Medienhäuser Europas. Auf dich kommt es an, wenn es darum geht, die Sendesicherheit unserer Programme zu gewährleisten.