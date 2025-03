Kinder- und Jugendmedienschutz im ZDF

Bildung und das ZDF-Programmangebot sind natürliche Partner. Mit "ZDF goes Schule“ intensiviert das ZDF sein Engagement für die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dazu gehört auch die Bündelung von Bildungsinhalten auf schule.zdf.de.Auf " Terra X plus Schule " konnten Wissensinteressierte bisher Bildungsinhalte vorwiegend aus den Terra X-Sendereihen finden. Mit " ZDF goes Schule " wird dieses Angebot deutlich erweitert. Bereits jetzt bildet schule.zdf.de passende Inhalte aus der gesamten ZDF-Markenwelt ab. In 2025 wird dieses Angebot weiter ausgebaut. Neue Funktionen, wie eine detaillierte Suche, optimieren außerdem den Einsatz in Schulen. Übersichtlich gegliedert, leicht zu bedienen – egal, ob nach bestimmten Fächern, Themen oder Inspiration für die nächste Unterrichtsstunde oder das kommende Referat gesucht wird. ZDF goes Schule " wird gemeinsam mit Lehrkräften und Institutionen aus dem Bildungsbereich gestaltet und ausgebaut. Noch in 2025 wird es die Möglichkeit für Schulen geben, ZDF-Partnerschule zu werden und dadurch beispielsweise Schulbesuche von ZDF-Mitarbeitenden zu verschiedensten Themen in Anspruch zu nehmen. Innerhalb des dadurch entstehenden ZDF-Schulnetzwerks wird ein regelmäßiger Austausch gefördert, um die Initiative weiterzuentwickeln und Anregungen, Anmerkungen und Kritik einfließen zu lassen.