ZDF startet neue Bildungsinitiative "ZDF goes Schule"

Bei der Auftaktveranstaltung wurde die erste Partnerschule von "ZDF goes Schule" ausgezeichnet. Die Integrierte Gesamtschule Wilhelmshaven geht in einem Pilotprojekt vorweg. Sie kann unter anderem Vor-Ort-Besuche der Medienprofis in Anspruch nehmen und in einem Sounding Board dazu beitragen, "ZDF goes Schule" nutzergerecht weiter auszubauen. Schulen, die ebenfalls ZDF-Partnerschule werden möchten, können sich demnächst auf schule.zdf.de bewerben.