Nachhaltig aus Überzeugung

Eine transparente und nachhaltige Unternehmensführung, auch in sozialer und ökologischer Hinsicht - hier vor allem eine stetige Reduzierung der CO2-Emmissionen - gehören zu unseren Zielen. Neben einem achtsamen und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitarbeitenden und unseren Partnern in Branche und Gesellschaft verpflichtet sich das ZDF daher zu einer umwelt- und ressourcenschonenden Herstellung seiner vielfältigen Inhalte. Hier und in unseren Berichten zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex sehen Sie, was wir konkret dafür tun. Sie können uns daran messen.