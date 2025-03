Chancengleichheit

Die Programme und Angebote des ZDF spiegeln Modernität und Vielfalt in Deutschland wider. Sie geben allen Bevölkerungsgruppen eine Stimme und bilden die Lebenswirklichkeit der Menschen in Deutschland ab. In seiner aktuellen Berichterstattung in den Nachrichten und Magazinen, mit Dokumentationen wie „ Terra X: Reise der Menschheit “ über die historischen Migrationsbewegungen oder Reportagen wie „ ZDF.reportage “ und „ 37° “ zeigt und beschreibt das ZDF die verschiedenen Lebensentwürfe unserer Zeit. Aspekte der Vielfalt werden auch im Bereich der Unterhaltung aufgegriffen. So thematisierte 2018 „Mit 80 Jahren um die Welt“ das Älterwerden, „Nicht zu stoppen“ begleitete Kinder mit Handicap. Zu den Hauptfiguren der Reihen und Serien zählen ein im Rollstuhl sitzender Kriminalkommissar („Die Toten von Salzburg“) ebenso wie eine „ Herzkino “-Heldin mit Asperger-Syndrom („ Ella Schön “).