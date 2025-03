Nachhaltigkeitsziele des ZDF

Bei ZDF-Tochterunternehmen, die im Jahr 2019 Produktionen im Umfang von knapp 9.000 Minuten für das ZDF-Hauptprogramm im Inland hergestellt haben, wird das Formulieren von Vorgaben gemäß dieser Kriterien geprüft. Das ZDF beteiligt sich in der Nachhaltigkeitsinitiative mit seinen Tochterunternehmen Bavaria, Network Movie und Gruppe 5. So werden etwa die Produktionen Rosenheim Cops sowie alle Auftragsproduktionen der Bavaria für das ZDF, welche in Deutschland hergestellt werden, nachhaltig produziert. Die Kriterien der Nachhaltigkeitsinitiative des Arbeitskreises „Green Shooting“ sollen auch grundsätzlich Orientierung für sämtliche Eigen- und Auftragsproduktionen des ZDF in allen Genres bieten.