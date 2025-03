Seit 2008 besteht die Kooperation mit dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD), um Brücken zu schlagen zwischen dem Bildmedium Fernsehen und der Bildung an den Schulen. Zu wesentlichen Programmbeiträgen wurden immer wieder begleitende Unterrichtsmaterialien durch Angehörige des Verbands erstellt. Zuletzt zum ZDF-Dokudrama über Karl Marx, bei der zweiteiligen Dokumentation „ Exodus? “ über die Geschichte der Juden und des Antisemitismus in Europa (mit Christopher Clark) und bei dem Dokudrama „Kaisersturz“, das den Übergang von der Monarchie zur Weimarer Republik darstellte. In Berlin fand eine Podiumsdiskussion zum Film statt, bei dem auch ein Vertreter des Lehrer-Verbandes teilnahm. Mehrmals traten der VGD und die Redaktion Zeitgeschichte gemeinsam bei Historikertagen auf, präsentierten dort Beispiele der Zusammenarbeit, dies ist auch für die kommende Veranstaltung 2020 in München geplant.