Grüner Drehpass

Bereits 2015 wurde die Produktion der ZDF-Show „Der Quiz-Champion“ von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein mit dem Grünen Drehpass ausgezeichnet. Diese Sendung war damit die erste TV-Show überhaupt, die dieses Gütesigel für nachhaltige Dreharbeiten erhalten hat. Seitdem wurde das Thema Grünes Produzieren kontinuierlich weiterentwickelt. So engagiert sich das ZDF im Rahmen einer deutschlandweiten Initiative für nachhaltiges Produzieren. Ziel des Arbeitskreises „Green Shooting“, in dem neben dem ZDF auch die ARD, diverse Förderer, Produzenten und Verbände vertreten sind, ist die Einführung eines nationalen Drehpasses zur einheitlichen, bundesweiten Zertifizierung von ökologisch nachhaltig produzierten Film- und Fernsehproduktionen.

Kompetenzaufbau

Durch interne Fortbildungsreihen und Kompetenzaufbau im Produktionsmanagement zum Thema Green Production sowie stetig zunehmender Erfahrungen in einzelnen Produktionen und Marktbeobachtungen, wachsen die Möglichkeiten, umwelt- und ressourcenschonender zu produzieren. In den Herstellungsprozessen von Programmvorhaben gilt es neben dem Primat der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch Nachhaltigkeitsaspekte sozialer und ökologischer Art vermehrt zu berücksichtigen. Gleichzeitig verstärken immer mehr Produzenten, mit denen das ZDF zusammenarbeitet, ihre Aktivitäten hinsichtlich grüner Produktionen, von deren Erfahrungen partizipiert werden kann.

Herstellung / Green Shooting

Neben der Tatsache, dass im Herstellungsprozess von Programmvorhaben das Primat der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Nachhaltigkeitseffekte bereits durch ökonomische Maßnahmen erwirkt, spielen auch Aspekte hinsichtlich gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange eine Rolle. Diese Aspekte sind Bestandteil der Herstellungsordnung und betreffen alle Produktionsformen und Beschaffungsarten. Beim Programmankauf und der Beauftragung spiegelt sich der Nachhaltigkeitsaspekt primär in der Repertoirefähigkeit des beschafften Programms. Bezüglich gesellschaftlicher-sozialer Aspekte sind u.a. die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Funktionen der Filmproduktion, die Einhaltung von Tarifverträgen, die Festlegung angemessener Vergütungen mit Urheberverbänden, die Sicherung einer Altersvorsorge für freie Mitarbeiter (Limburger Lösung) und sozialer Standards anzuführen. Durch Förderung mittlerer und kleiner Produzenten*innen sowie Absolventen*innen der Filmhochschulen bei ihren Erstwerken unterstützt das ZDF die Vielfalt innerhalb der Produzentenlandschaft.

Im Rahmen der Herstellungsprozesse wird unter dem Primat der Wirtschaftlichkeit weiterhin verstärkt ökologisch nachhaltig und umweltschonend produziert. Durch Schulungen und Workshops erfolgte eine kontinuierliche Qualifikation relevanter Mitarbeiter*innen in der Programmdirektion, damit die Aspekte nachhaltiger Herstellung bereits in den Entwicklungs- und Planungsphasen geeigneter Programmvorhaben vermehrt berücksichtigt werden können. Ebenfalls erfolgte ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Sinne von Best Practice. Weiterhin ist eine Fortbildungsreihe zum Thema Green Production direktionsübergreifend für Mitarbeiter*innen des Produktionsmanagements sowie für alle Ausbildungsgänge in diesem Funktionsfeld auch für das Jahr 2020 implementiert.