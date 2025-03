Green Production im ZDF

Ökologische Standards

ZDF-Fiction zur Hälfte nachhaltig produziert

Mitarbeiterschulungen zu "Green Production"

Auch die Mitarbeitenden werden ständig weitergebildet, beispielsweise zum "Green Consultant" an der ARD/ZDF-Medienakademie. In internen Fortbildungsreihen werden Mitarbeitende in Themen wie energiesparende Beleuchtungstechnik, Energieversorgung, Transport, Set-Bau oder Catering geschult.



Weitere Informationen zu "Green Production" des ZDF finden Sie in der ZDF-Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex.