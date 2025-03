Programmprofile und -kosten:arte

Ob Fotografie, Tanz, Musik oder Kino, Zirkus, Malerei, Philosophie oder Mode – ARTE empfängt den Zuschauer in den Theater- und Opernhäusern der Welt, trifft Künstler aller Couleur, spürt Talente und Trends auf. Internationale Dokumentarfilmer haben bei ARTE die Freiheit, ihren Blick auf die Welt zu werfen.SendeplätzeMittwoch um 22.00 Uhr: KULTURDOKUMENTATION AM MITTWOCHFreitag gegen 22.00 Uhr: POPKULTURFreitagnacht: TRACKS & ARTE CONCERT POPSonntag gegen 15.45 Uhr: KULTURDOKUMENTATION AM SONNTAGSonntag gegen 16.45 Uhr: METROPOLISSonntag gegen 17.30 Uhr: MAESTROSonntag gegen 23.30 Uhr: MUSICA, PERFORMING ARTS, OPERSonntag gegen 00.30 Uhr: ARTE CONCERT KLASSIKSaisonale Programmierung: OPER, THEATER UND EVENTSAnsprechpartner: Dieter Schneider