Recht hautnah: juristische Wahlstation im ZDF

Sie bearbeiten, je nach Tätigkeitsschwerpunkt Ihrer Ausbilder*innen, verschiedene medienrechtliche Fragestellungen

Sie begleiten uns bei der Programmberatung für die Redaktionen

Sie unternehmen juristische Recherchen, stellen Sachverhalte zusammen und bewerten diese rechtlich

Sie verfassen eigene Texte und Stellungnahmen

Wenn Sie zur Ausbildung im Referendariat zu uns kommen möchten, freuen wir uns, wenn Ihr Examen im Prädikatsbereich liegt und Sie über Vorkenntnisse im Bereich Medienrecht verfügen

Sie interessieren sich für eine Wahlstation imdes ZDF? Als Rechtsabteilung beraten wir alle Bereiche des Hauses. Während Ihrer Ausbildung erhalten Sie Einblick in die Funktionsweise des ZDF-Justitiariats und beschäftigen sich mit medienrechtlichen Fragestellungen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Rechtsgebiete nationales und europäisches Medienrecht, Rundfunk- und Presserecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Telekommunikationsrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, Urheberrecht, Markenrecht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Datenschutzrecht, IT- und Internetrecht. Sie arbeiten sich anhand praktischer Fälle in unterschiedliche Rechtsbereiche ein und erstellen eigenständig Lösungsvorschläge. Sie stehen dabei in engem Kontakt mit unseren Jurist*innen und begleiten diese bei ihrer Tätigkeit. Der Standort istFolgende Aufgaben werden auf Sie zukommen:Sie sollten folgende Interessen und Kenntnisse mitbringen:Die Ausbildung von Referendar*innen kann im Justitiariat in der Wahlstation erfolgen. Nach Entscheidung der zuständigen Ausbildungsbehörde ist auch eine Ausbildung in anderen Stagen möglich.