Presse und Positionen

Zwei Führungswechsel – einer an der Alster, der andere in Asien: Sowohl im ZDF-Landesstudio in Hamburg als auch im ZDF-Auslandstudio in Singapur treten zum 1. September 2016 neue Studioleiter an. Ralf Zimmermann von Siefart, seit 2007 Chef vom Dienst in der Hauptredaktion Aktuelles, übernimmt als Nachfolger von Kristina Hansen die Leitung des ZDF-Studios Hamburg. Und Normen Odenthal wird neuer Leiter des ZDF-Auslandstudios in Singapur.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Ich freue mich, dass wir so kompetente Köpfe für unsere In- und Auslandsberichterstattung gewinnen konnten. Mit Ralf Zimmermann von Siefart übernimmt ein sehr profilierter Journalist das ZDF-Studio an der Alster. In Singapur ist mit Normen Odenthal künftig ein erfahrener Reporter und Moderator für 20 Länder zuständig."Ralf Zimmermann von Siefart war vor seinen neun Jahren als Chef vom Dienst der Hauptredaktion Aktuelles sechs Jahre als ZDF-Korrespondent im Studio London tätig. Zuvor war er ab 1997 in der ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik als Redakteur, Reporter und Moderator des "Länderspiegels" aktiv. Kristina Hansen, die seit 2005 das Landesstudio in Hamburg leitete, bleibt dort Redakteurin und Reporterin.Normen Odenthal tritt in Singapur die Nachfolge von Peter Kunz an, der zum 1. Februar 2016 die Leitung des ZDF-Landesstudios in Hannover übernommen hat. Normen Odenthal ist seit 2000 im ZDF beschäftigt und wechselte im Herbst 2003 – nach Einsätzen als Redakteur und Reporter in der Hauptredaktion Außenpolitik – in den Reporterpool der Hauptredaktion Aktuelles. In dieser Zeit war er in zahlreichen Auslandstudios im Einsatz. Seit März 2005 arbeitet er als Moderator in der "heute"-Redaktion.Ansprechpartner:Presse-DeskTelefon: 06131 – 70-12108E-Mail: pressedesk@zdf.de