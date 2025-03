Programmchronik 3sat 2024

Als erstes deutschsprachiges Satellitenprogramm und als Partnerprogramm von ZDF, ORF, SRG nahm 3sat am 1. Dezember 1984 seinen Sendebetrieb auf. Seit 1993 komplettiert die ARD das 3sat-Bündnis.Dank seiner Partnerstruktur kann 3sat auf Programm von ZDF, ORF, SRF und der ARD-Landesrundfunkanstalten zurückgreifen und unter der Federführung des ZDF eine Klammer aller öffentlich-rechtlichen Programme des deutschen Sprachraumes bilden. Die eingebrachten Programmleistungen der 3sat-Partner verteilen sich wie folgt: ZDF 32,5 Prozent, ARD 32,5 Prozent, ORF 25 Prozent, SRG 10 Prozent.



Erstausstrahlungen und Eigenproduktionen geben dem Sender sein Profil. Kultur und Wissenschaft sind die prägenden Säulen des 3sat-Programms. Seine Kompetenz auf diesen Programmfeldern beweist 3sat mit seinen Eigenproduktionen, wie den Magazinen »nano«, »Kulturzeit« und »scobel«, sowie zahlreichen Wissenschafts- und Kulturdokumentationen. Dazu kommen Schwerpunktprogramme, die von kulturellen und wissenschaftlichen Programmakzenten über jährliche Literaturschwerpunkte und Filmreihen bis hin zu kompletten Thementagen reichen.Darüber hinaus spielen Kabarett und Satire, sowie gesellschaftskritische Dokumentationen eine große Rolle im Programm.



Das Sendegebiet von 3sat umfasst die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Darüber hinaus kann 3sat in fast ganz Europa und in einigen außereuropäischen Ländern gesehen werden. Die Verbreitung des Programms erfolgt über Kabel, Satellit und DVB-T2. 3sat verfügt darüber hinaus über eine eigene Mediathek, in der die meisten Inhalte zeitunabhängig abgerufen werden können.



Die Angaben sind nach Genres geordnet.