Programmchronik funk 2024

2024 erreicht die Nutzungsquote von funk einen neuen Bestwert in der jungen Zielgruppe. Eine repräsentative Online-Befragung im Auftrag von ZDF- und SWR-Medienforschung zeigt, dass funk seine Position als wichtiger Bezugspunkt für die junge Generation in Deutschland nach acht Jahren weiter stärken kann. Inzwischen kennen 88 Prozent der Befragten funk bzw. mindestens ein Format des Content-Netzwerks, 78 Prozent der Zielgruppe haben bereits Angebote von funk genutzt. Auffällig ist: Die Befragten greifen immer regelmäßiger auf die funk-Angebote zu. So ist der Anteil der wöchentlich Nutzenden um sieben Prozentpunkte auf 41 Prozent gestiegen. Rund ein Drittel (29 %) der Befragten nutzt funk sogar mehrmals pro Woche und hat das Content-Netzwerk als festen Bestandteil in den eigenen Medienalltag integriert. Auch das Markenwissen der funk-Zielgruppe liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. 53% derjenigen, die das funk-Netzwerk kennen, wissen auch um die Zugehörigkeit zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk (funk Bekanntheitsstudie, Medienforschungen von ZDF und SWR, Mai 2024).



Ein inhaltlicher Schwerpunkt lag 2024 auf der Europawahl. Die Grundlage für das Inhalte-Konzept bildete unter anderem eine dafür eigens initiierte Abfrage der Zielgruppen-Bedürfnisse mit Blick auf die Wahl. Auch weitere qualitative Zielgruppenbefragungen und ein Designsprint wurden in der Konzeptionsphase durchgeführt. Beteiligte aus verschiedenen Redaktionen und Formaten erarbeiteten die formatspezifische Umsetzung der Strategie in verschiedenen Austauschrunden. Diese vielschichtige Vorbereitung zeigte, dass die funk-Zielgruppe mit grundlegenden Fragen auf die EU-Wahl blickt, sodass funk strategisch vor allem auf Wissensvermittlung auf verschiedenen Ebenen im Netzwerk setzte, um die EU, ihre Funktionsweise und Auswirkungen der Wahlen für die Zielgruppe greifbarer zu machen. So beschäftigten sich funk-Formate auf YouTube, TikTok, Instagram und in Podcasts mit Aspekten wie Erklärungen und Einordnungen zu Wahlprogrammen und Spitzenkandidat:innen, beleuchteten aber auch die Gesetzgebung der EU, den Europäischen Gerichtshof oder stellten die Perspektiven junger Menschen in der EU (z.B. junge Landwirte) in den Vordergrund.



Auch technische Innovationen, wie die Entwicklung KI-basierter Methoden zur Unterstützung der Portfoliosteuerung, bildeten 2024 einen Schwerpunkt in der Arbeit von funk. Ziel des Projekts „Spektrum“ ist es mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz umfassende Portfolioanalysen durchführen zu können, die Programmentscheidungen in Zukunft unterstützen. Die KI-basierte Methodik, die im Rahmen des Projekts aufgebaut wird, ermöglicht etwa eine automatisierte Themenanalyse. Die Analyse erfolgt dabei textbasiert auf Grundlage des gesprochenen Worts (z.B. in Videos oder Podcasts). Auf diese Weise wird mit bestimmten Clustering-Algorithmen eine Art „Landkarte“ des funk-Portfolios auf den verschiedenen Plattformen erstellt, das einen übergeordneten Blick auf die Themenabdeckung der Formate ermöglicht. Dies ermöglicht perspektivisch auch einen Abgleich der Themenabdeckung im funk-Portfolio mit der Relevanz verschiedener Themen in der funk-Zielgruppe. Zusätzlich zur Themenanalyse beschäftigt sich das Projekt auch mit der Frage der Tonalität, konkret wie über Akteure im funk-Portfolio berichtet wird. Die beschriebenen Analysemöglichkeiten geben funk nicht nur neue Möglichkeiten in der inhaltlichen Steuerung des Angebots, sondern ermöglichen auch das Sammeln von wertvoller Expertise im KI-Bereich, die perspektivisch für Medienorganisationen immer wichtiger wird.