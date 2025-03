(Jahrgang 1973) ist freie Filmregisseurin und Drehbuchautorin in Deutschland. Geboren und aufgewachsen in Dortmund, studierte sie nach dem Abitur in München an der Hochschule für Film und Fernsehen. Für ihren Abschlussfilm „Kismet“ erhielt sie ihren ersten Filmpreis. Weitere Preise folgten u.a. erhielt sie für ihr Kino-Debut „Almanya – Willkommen in Deutschland“, den Deutschen Filmpreis in Silber für "Bester Film" und den Deutschen Filmpreis in Gold für "Bestes Drehbuch". 2013 gründete Yasemin Şamdereli zusammen mit ihrer Schwester Nesrin Şamdereli und der Film-Produzentin Anja-Karina Richter die S2R Filmproduktion GmbH mit Sitz in München und Berlin.