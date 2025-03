Karriere-Redaktionsvolontariat-Alles zu Inhalten und Bewerbung

Bewerber*innen mit Bachelor-Abschluss oder - zum ersten Mal - auch ohne akademische Vorbildung können sich für unser dreijähriges Programm bewerben. Hier kommt zur praktischen Ausbildung im Haus noch der Masterstudiengang “Programm- und Redaktionsmanagement” an der Johannes Gutenberg-Universität dazu. Die Seminare werden blockweise ins Volontariat integriert und enden mit einer Masterarbeit. Alles Infos zum Studiengang, den einzelnen Modulen und der Orga findest Du hier.



Am Ende des Online-Bewerbungsformulars kannst Du Dich für einen Platz im Masterprogramm bewerben. Solltest Du noch keinen akademischen Abschluss haben, musst Du neben erster relevanter Berufserfahrung (hierzu zählen auch Praktika, Hospitanzen etc.) entweder Abitur oder eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen. Wenn das ZDF Dich nominiert, darfst Du nach Zulassungsprüfung durch die Uni am Programm teilnehmen und bekommst nach drei Jahren die Chance auf den Master of Arts.



Alle Einzelheiten zum Studiengang findest Du hier. Bei Rückfragen steht Dir der Leiter des Studiengangs, Lutz Hofer, gerne unter mprm (at) uni-mainz (punkt) de zur Verfügung.