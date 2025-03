Mitten in Bremen, in fußläufiger Nähe zum Marktplatz und den Bremer Stadtmusikanten, befindet sich die Schlachte, Bremens maritime Meile direkt an der Weser. In unmittelbarer Nachbarschaft, umgeben von hohen Bäumen mit Blick aufs Wasser, hat das ZDF-Landesstudio Bremen in der dritten Etage eines modernen lichtdurchfluteten Gebäudes Räume von Radio Bremen angemietet.