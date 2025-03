Mitten im Herzen der Hansestadt befindet sich das ZDF-Landesstudio Hamburg. Direkt am Ufer der Elbe gelegen – zwischen Hauptbahnhof und Speicherstadt, sind die Elbphilharmonie und das historische Rathaus in Sichtweite. Im siebten Stock des Deichtor Office Centers, des markanten Baus von Star-Architekt Hadi Teherani, haben Redaktion und Technik des Landesstudios seit dem Jahr 2005 ihre Zentrale für die Berichterstattung aus der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Zuvor war das ZDF-Landesstudio mehr als 40 Jahre lang in Hamburgs Osten auf dem Gelände der Film- und Fernsehproduktion Studio Hamburg untergebracht.



Am Standort an der Oberbaumbrücke sorgen rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die täglichen Reportagen, Beiträge und Interviews im ZDF-Programm. Auch für die Partnerkanäle 3sat, phoenix und ARTE wird dort produziert. Die Reporterinnen und Reporter sind täglich mit eigenen Kamerateams in der Stadt unterwegs, um für die Vielzahl der Sendungen zu berichten. Gefertigt werden die Beiträge in Zusammenarbeit mit Cutterinnen und Cutter, sowie mit Technikerinnen und Technikern direkt im Landesstudio.