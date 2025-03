Landesstudio Rheinland-Pfalz

An der Nordseite des Hochhauses schließen sich an: ein Redaktionsgebäude, in dem auch das Landesstudio zu finden ist, sowie das Sendebetriebsgebäude, das seit 1984 im Einsatz ist. In den Studios des Rundbaus wurden bis 2009 alle Sendungen der „heute“-Nachrichtenfamilie, das „ZDF-Mittagsmagazin“, „logo!“, das „Wetter“ und „ZDF spezial“-Ausgaben produziert. Seit 2009 werden die Nachrichten- und Informationssendungen aus einem damals neu erbauten und teilvirtuellen Nachrichtenstudio ausgestrahlt.