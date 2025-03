Das ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Sitz im historischen Gebäude der Kücken-Stiftung am Schweriner Pfaffenteich. Im neoklassizistischen ehemaligen Wohnhaus des Hofkapellmeisters Friedrich Wilhelm Kücken arbeitet das elfköpfige Team des Landesstudios auf zwei Etagen – in Redaktions- und Schnitträumen, im Studio und im Sekretariat.

Das Gebäude wurde in den 1990er-Jahren vom ZDF denkmalgerecht restauriert und mit moderner Fernsehtechnik ausgestattet.

Das Gebäude, in dem das ZDF in Schwerin präsent ist, war eines der ersten neuen Häuser an der 1865 fertiggestellten Pfaffenteichpromenade. Der Komponist Friedrich Wilhelm Kücken bezog den neoklassizistischen Bau als Wohnhaus, als er sich in den 1860er-Jahren in Schwerin niederließ. Nach seinem Tod wurde das Haus als Stiftung für junge mittellose Musiker geführt. Heute gehört das Gebäude zum Residenzensemble Schwerin, das als Kulturlandschaft des romantischen Historismus Denkmalschutz genießt.



Seit 2022 steht das Gebäude als "Hotel Mondial" im Mittelpunkt der gleichnamigen ZDF-Vorabendserie.

Mecklenburg-Vorpommern ist Norden und Osten zugleich: sowohl ein Land der Küste, und damit norddeutsch, als auch ein Land, das einmal Teil der DDR war. Beide Zugehörigkeiten haben die Identität der Menschen geprägt. Die Mecklenburger und Vorpommern neigen nicht zur Hektik – Gelassenheit ist angesagt.



Ein Schwerpunkt der Berichterstattung ist der Tourismus. Das Land an der Ostsee mit seinen Inseln, der Müritz und tausend Seen ist beliebtestes Urlaubsbundesland der Deutschen. Auch die Werften und ihre wechselvolle Entwicklung nach der Wende, die Themen der Universitätsstädte Rostock und Greifswald, die Landespolitik, die Kultur oder die gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen im Nordosten bringt das Landesstudio ins bundesweite Programm des ZDF.



Das ZDF-Landesstudio ist vor Ort auch mit ZDF-Formaten wie „ZDF in …“ oder etwa beim jährlichen „Tag des offenen Landtags“ präsent.