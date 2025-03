In Sichtweite zum Wiesbadener Hauptbahnhof und direkt gegenüber dem Kulturzentrum "Schlachthof" ist das ZDF-Landesstudio Hessen im Deutschen Filmhaus ansässig. Dieses wird seit 2009 von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung betrieben und bietet nicht nur dem ZDF Büroflächen, sondern auch filmkulturellen Einrichtungen und Vertretungen der Filmwirtschaft. So sind im Deutschen Filmhaus die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO), die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (besser bekannt als FSK), das Institut für Kino und Filmkultur, die Produktionsfirma Kelvin-Film und das Deutsche Filminstitut (DIF) vertreten. Zu dem gesamten Büro und Veranstaltungskomplex gehört auch das Murnau-Filmtheater.

Das Berichtsgebiet

Das ZDF-Team im Landesstudio Hessen berichtet aus einem Bundesland, das mit der Metropole Frankfurt am Main, dem Sitz der Europäischen Zentralbank sowie vieler bedeutender Geschäftsbanken und der Frankfurter Börse, gerade bei wirtschaftlichen Themen sehr gefragt ist – der Frankfurter Flughafen und Opel kommen als mögliche Schwerpunkte aktueller Berichterstattung hinzu. Und auch Berichte aus dem Wissenschaftsstandort Darmstadt sind für verschiedene aktuelle Sendungen des ZDF von Interesse.



Das Wiesbadener ZDF-Team blickt aber ebenso aufmerksam nach Marburg, Fulda, Kassel und in den Süden des waldreichen und auch von Landwirtschaft und Weinbau geprägten Bundeslandes, um den Zuschauerinnen und Zuschauer ein umfassendes Bild aus dem zentral gelegenen Hessen bieten zu können.



In Formaten wie „heute – in Deutschland“, „drehscheibe“ und „hallo deutschland“ präsentiert das ZDF-Team das Land Hessen in all seinen Farben und spiegelt große bundespolitische Themen.