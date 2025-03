Die „Klare Sprache“ wird bei der linearen Fernsehausstrahlung (Satellit, Kabel, DVB-T2 HD) als zusätzliches Angebot in unsere bisherigen Tonoptionen integriert. Die Tonspur "Klare Sprache/Originalton" kann bei Bedarf am Empfangsgerät (TV-Gerät oder Receiver) ausgewählt werden. Da die Umsetzung der Ton-Auswahl endgeräte-/herstellerspezifisch ist, können wir leider keine pauschale Aussage zu den konkreten Einstellungsmöglichkeiten für die „Klare Sprache“ treffen (z. B. TV-Fernbedienung mit „Audio“-Taste, Optionen, Einstellungen, Audiosprache, Wiedergabesprache, Spracheinstellungen, etc.). Hierzu kann ein Blick in die Bedienungsanleitung hilfreich sein.

Außerdem ist die „Klare Sprache“ in den 24/7-Programm-Livestreams in der ZDFmediathek verfügbar. In der ZDFmediathek unter www.zdf.de/live-tv sowie in den nativen Apps für Android und iOS kann das Tonangebot „Klare Sprache“ in den Spracheinstellungen des Video-Players ausgewählt werden. Die Verfügbarkeit des Tonangebots „Klare Sprache“ in den Apps einiger Smart TV-Geräte wird kontinuierlich weiter ausgebaut.