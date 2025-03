Nahezu alle Haushalte in Deutschland empfangen Fernsehprogramme bereits in HD-Qualität. Der Empfang in der geringeren SD-Qualität wird kaum noch genutzt.



Durch das Ende der doppelten Ausstrahlung in SD und in HD nach nunmehr fast 15 Jahren, senkt das ZDF die Kosten für seine Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.