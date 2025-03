Test Verteilerseite Jakala

im Text kann man, wie auch bisher Links unter die Begriffe setzen. Mehr war bisher nicht möglich. Muss ich schauen, ob in der neuen heute-Ausprägung mehr im Kurztextmodul möglich ist. Kurztextmodul nur hier auf der Übersichtsseite nötig und möglich.

Zum unteren UWE-55

Noch zu klären: Der Link im Storybook geht wohl an die richtige Stelle, die 1:1 Kacheldarstellung des Portärt Video-Clusters. In dem Modulen zu verbauen sehe ich nur das darüber liegende "Hochkantvideo-Modul" in 9:16. ich glaube mich aber zu erinnern, dass wir das 1:1 (oder 8:9?) wollten.