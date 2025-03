Das ZDF in der Corona-Zeit

Die Corona-Krise hat die Bedeutung der Öffentlich-Rechtlichen in besonderem Maß offengelegt. ARD und ZDF wurden in der Krise verstärkt eingeschaltet.

So hat sich vom 16. März bis 3. Mai 2020, während der akuten Phase der Corona-Pandemie, die Sehdauer für öffentlich-rechtliche TV-Inhalte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 20 Prozent erhöht.

Zugleich zeigt sich in Studien und Befragungen die hohe gesellschaftliche Relevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Corona-Zeiten. So halten 84 Prozent der Erwachsenen ab 14 Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinen Angeboten in TV, Radio und Internet in der Corona-Situation für wichtig oder sehr wichtig. Dies ergab eine Studie, für die das ZDF gemeinsam mit dem Forschungsinstitut "mindline media" 1201 Personen ab 14 Jahren vom 16. bis 21. April 2020 repräsentativ online und telefonisch befragt hat.

Ergebnisübersicht: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Corona-Pandemie (PDF)

Faktenbox:

Große Akzeptanz in der Krise

Öffentlich-rechtliche Sender werden in der Corona-Krise verstärkt eingeschaltet. Rund zwei Stunden täglich verbringen die Menschen mit öffentlich-rechtlichen Inhalten. Im Zeitraum vom 16. März bis 3. Mai 2020, während der akuten Phase der Corona-Pandemie, wurden öffentlich-rechtliche Sendungen im Fernsehen täglich rund 20 Prozent länger genutzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Knapp die Hälfte des linearen Fernsehkonsums entfällt auf öffentlich-rechtliche Angebote; pro Woche wurden damit 82 Prozent aller potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Über den gesamten Zeitraum hinweg sind es sogar 94 Prozent.



Die TV-Sehdauer für ZDF-Inhalte ist in allen Genres gestiegen, insbesondere bei Nachrichten, Magazinen, Talks sowie Reportagen und Dokus. Die 19-Uhr-Ausgabe der "heute" beispielsweise hat während der akuten Phase der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dazugewonnen, die durchschnittliche Zahl junger "heute"-Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren hat sich fast verdreifacht. Die ZDF-Nachrichten im Fernsehen haben während der Krise pro Woche rund 37 Millionen Menschen erreicht.



Die ZDF-Nutzung hat über alle Plattformen zugenommen. Die ZDFmediathek verzeichnete am 22. März 2020 – dem Tag der Verkündung des bundesweiten Kontaktsverbotes – mit 7 Millionen Visits die höchste Tagesnutzung jemals. Mit durchschnittlich über 5 Millionen Visits pro Tag erreichte die ZDFmediathek während der Corona-Pandemie mehr als zwei Millionen zusätzliche Visits täglich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Hohe Relevanz für die Bürger

84 Prozent der Erwachsenen ab 14 Jahren finden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Corona-Situation wichtig oder sehr wichtig für die Allgemeinheit, 74 Prozent für sich persönlich. Dies ergab die Studie "Gesellschaftliche Relevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Corona-Zeiten" des ZDF und des Forschungsinstituts "mindline media".



Der Studie zufolge sprechen Bürgerinnen und Bürger dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in TV und Netz in besonderem Maße eine informierende und orientierende Funktion zu. 82 Prozent der Erwachsenen ab 14 Jahren attestieren ihm vertrauenswürdige und seriöse Berichterstattung, 79 Prozent finden, dass es umfassend informiert, 76 Prozent, dass Hintergründe erklärt werden, 73 Prozent, dass es hilft, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verstehen, und 72 Prozent, dass es unabhängig und kritisch berichtet.

Angebotsvielfalt wird geschätzt

Der Studie zufolge schätzen die Befragten zudem die Vielfältigkeit des öffentlich-rechtlichen Angebots in der Corona-Krise. Zwei Drittel attestieren den Öffentlich-Rechtlichen "einen guten Mix aus Informationen zur Corona-Krise und Angeboten zum Unterhalten und Entspannen". Wohl nicht zuletzt deshalb schätzen 70 Prozent der Befragten das öffentlich-rechtliche Fernsehen im TV und Netz als "verlässlichen Begleiter durch die Krise".



Öffentlich-Rechtliche unterstützen die Menschen auf vielfältige Weise in ihrem neuen Alltag mit Corona. So sagen 74 Prozent, öffentlich-rechtlicher Rundfunk über alle Ausspielwege fördere das Verständnis für die Situation anderer. 67 Prozent sind der Ansicht, er leiste einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Solidarität in der Krise. 73 Prozent finden die Angebote des öffentlich-rechtlichen Fernsehens hilfreich, um sich "eine eigene Meinung über die Maßnahmen zu bilden".



Öffentlich-rechtliches Fernsehen platziert sich in der Corona-Krise in Bezug auf die untersuchten Dimensionen "Informieren und Orientieren", "Blick auf andere", "Unterstützung und soziale Nähe" sowie "Meinungs- und Angebotsvielfalt" mit deutlichem Abstand vor Privatsendern, Nachrichtensendern, Streamingportalen und YouTube. Kein anderes Angebot ist aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger so vielfältig.



Eine Übersicht über die vielfältigen Angebote des ZDF zu Corona finden Sie hier.

Kaum Unterschiede zwischen Ost und West

Öffentlich-rechtliche Inhalte sind für alle gesellschaftlichen Gruppen während der Pandemie relevant. Bei der Einschätzung der Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ergibt sich in Ost- und Westdeutschland ein ähnliches Bild, zahlreiche Zustimmungswerte fallen im Osten sogar leicht höher aus als im Westen. So werten die Menschen im Osten den Beitrag zum Zusammenhalt und zur Solidarität in der Krise höher als im Westen (73 Prozent zu 66 Prozent). Diese Wertschätzung schlägt sich in der Sehdauer nieder: Die Nutzung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens liegt in den neuen Ländern auch während der Krise mit 135 Minuten täglich deutlich über der in den alten Ländern mit 114 Minuten.



Öffentlich-rechtliches Fernsehen in Corona-Zeiten – Vergleich Ost/West (PDF)

Weiterführende Informationen