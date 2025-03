Gemeinwohl

Unser gesellschaftliches Engagement umfasst darüber hinaus die Unterstützung sozialer Projekte und Initiativen. Mit gezielten Kooperationen und Spendenaktionen leisten wir Beiträge für benachteiligte Gruppen und setzen uns für die Förderung von Integration und Chancengleichheit ein. Mitarbeitende engagieren sich zudem direkt und privat in der “ Kinderhilfe Philippinen e.V. Das ZDF sieht sich in der Verantwortung, nicht nur Inhalte zu gestalten, sondern auch gesellschaftlichen und nachhaltigen Wandel aktiv mitzugestalten – immer mit dem Ziel, den Zusammenhalt in Deutschland zu stärken. Ein ZDF für alle.