Das ZDF nutzt seine Breitenwirkung, um gesellschaftlichen Ungleichheiten engagiert entgegenzutreten. Das Ziel der Aktion Mensch, der größten privaten Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland, ist es, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und Inklusion in der Gesellschaft voranzutreiben. Die Erlöse ihrer Lotterie ermöglichen es der Aktion Mensch, monatlich bis zu 1000 soziale Projekte zu fördern.

einfach Mensch

Die Kurzreportagereihe "einfach Mensch", immer samstags um 12.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek sowie unter der Marke "37°" auf Social Media und im Netz, löste im September 2021 die Magazinsendung "Menschen das Magazin" ab. In reinen O-Tonstücken erzählen die Protagonist*innen selbst, aus ihrer Sicht. Es geht um die Gestaltung des gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung sowie sozial Benachteiligten. "einfach Mensch" entsteht gemeinsam mit der Aktion Mensch, dem Kooperationspartner des ZDF. Die Sendereihe wird künftig nicht nur mit Untertiteln, sondern auch in einer Gebärdenfassung in der ZDFmediathek abrufbar sein.