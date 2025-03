Im September 2021 löste die Reportagereihe " einfach Mensch " die Magazinsendung "Menschen – das Magazin" ab. Samstags um 12.00 Uhr im ZDF, in der ZDFmediathek und auf Social Media erzählen die Protagonistinnen und Protagonisten prägnant und persönlich ihre Geschichte. Thematisiert wird das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung sowie von sozial Benachteiligten. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch" und ist in der ZDFmediathek mit Gebärdensprache verfügbar.