Gemeinwohl:BBE: Gemeinsam gegen Einsamkeit
Das vom ZDF mitgegründete "Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement" widmet sein diesjähriges Großprojekt einem drängenden gesellschaftlichen Thema: Einsamkeit.
Oft kommt sie schleichend, unbemerkt, Anrufe von Freunden bleiben aus, die Abende allein auf der Couch vor dem Bildschirm werden mehr und mehr: Einsamkeit ist ein Thema, das alle in der Gesellschaft betrifft – junge Menschen genauso wie alte. Grund genug für das größte Engagement-Netzwerk in Europa, dieses gesellschaftliche Problem in seiner diesjährigen "Woche des bürgerschaftlichen Engagements" aufzugreifen.
Das BBE
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, kurz BBE, ist ein Zusammenschluss von rund 290 Organisationen und Institutionen aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Staat, Wissenschaft und Medien, den das ZDF als Gründungsmitglied mit aus der Taufe hob. Das BBE fördert und unterstützt mehr als 29 Millionen Menschen, die sich in Deutschland für die Gesellschaft engagieren.