BBE: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Oft kommt sie schleichend, unbemerkt, Anrufe von Freunden bleiben aus, die Abende allein auf der Couch vor dem Bildschirm werden mehr und mehr: Einsamkeit ist ein Thema, das alle in der Gesellschaft betrifft – junge Menschen genauso wie alte. Grund genug für das größte Engagement-Netzwerk in Europa, dieses gesellschaftliche Problem in seiner diesjährigen "Woche des bürgerschaftlichen Engagements" aufzugreifen.