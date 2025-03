Die KinderHilfe Philippinen heute

Wo sind die Schwerpunkte der Aktivitäten des Vereins KinderHilfe Philippinen heute?

Der Unterhalt des Kinderdorfs steht klar im Vordergrund. Hier finden Kinder, die sich in großer Not befinden, missbraucht oder misshandelt wurden, ein neues Zuhause, Pflege und Fürsorge.



Daneben leistet die Kinderhilfe aber auch mit dem Bau von Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern in der Umgebung projektive Hilfe und unterstützt die Entwicklung der gesamten regionalen Infrastruktur. Im Rahmen einer Außenhilfe als drittem Schwerpunkt wird eine medizinische Behandlung Bedürftiger (Kinder) bis hin zu schwierigen Operationen sowie Lebensmittel- und Medikamentenverteilung organisiert und durchgeführt.