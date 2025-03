Nach der KEF-Empfehlung: So geht es weiter

Nachdem ARD, ZDF und Deutschlandradio in 2023 den Bedarf bei der Rundfunkkommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) angemeldet haben, hat diese nun ihre Empfehlung an die Bundesländer ausgesprochen.Auf Basis der Anmeldungen sowie nach eingehender Analyse und Überprüfung empfiehlt die Kommission den Ländern eine Änderung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent.Der Beitragsvorschlag der KEF ist Grundlage für die Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie der Landesparlamente. Eine Abweichung von dem Vorschlag ist nach geltender Gesetzeslage nur in engen Grenzen und nur einvernehmlich durch alle Länder möglich. Das für alle Verfahrensbeteiligten maßgebliche Gesetz ist dabei der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag.