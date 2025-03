Wesentliches sichtbar machen

Das Triple-Bottom-Line-Konzept, dieses Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, hat sich in nationalen und internationalen Reporting-Standards etabliert (siehe Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Global Reporting Initiative, DIN ISO 26000, UN Global Compact und andere mehr). Es gilt als inhaltliche Leitlinie für Corporate Social Responsibility (CSR) und markiert den Mehrwert, den ein Unternehmen gesellschaftlich, sozial, ökonomisch und ökologisch hervorbringt. Und genau das spiegelt dieser Bericht wider und strukturiert ihn zugleich: wie sich die Dimensionen Soziales, Ökonomie und Ökologie auf den Ebenen Gesellschaft, Branche und Unternehmen auswirken.

Das über den Programmauftrag hinausgehende unternehmerische Engagement des ZDF steht hier im Mittelpunkt. Und dennoch weitet sich die Perspektive immer dort in Richtung Programm, wo es inhaltlich geboten erscheint. Dafür ist der Aspekt der Wesentlichkeit entscheidend. Diesen hebt die Global Reporting Initiative (GRI) in ihren neuen G4-Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in den Vordergrund – er fungiert auch als Leitmotiv dieses Berichtes.