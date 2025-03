Die Ausschüsse des ZDF-Fernsehrates

Die Ausschüsse tagen in der Regel jeweils vier Mal im Jahr, immer zeitnah vor einer Plenarsitzung. Aufgaben sind insbesondere die Programmberatung des Intendanten, die Beobachtung und Überwachung der Programme, die Vorbereitung von Sachberatungen sowie die Prüfung von Programmbeschwerden. Zusätzlich zu den Ausschüssen gibt es das Erweiterte Präsidium.

Ausschuss für Strategie und Koordinierung

Ausschuss für Finanzen, Innovation und Digitalisierung

Der Ausschuss ist zuständig für die Vorberatung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses. In diesem Zusammenhang berät er auch über die Entlastung des Intendanten und legt dem Fernsehratsplenum eine entsprechende Beschlussempfehlung vor. Weitere Aufgaben sind u. a. die Begleitung von technischen Entwicklungen z. B. zur ZDFmediathek, Drittplattformen und deren Bedeutung, Einsatz von KI, weitere Entwicklung der Empfehlungssysteme, die Beobachtung und Überwachung der Programme des Werbefernsehens sowie die Erörterung medientechnologischer Entwicklungen.

Programmausschuss Chefredaktion

Arbeitsfeld des Ausschusses sind alle Programme, die in der Chefredaktion des ZDF verantwortet werden. Dies schließt die Arbeit der Mitarbeiter in den In- und Auslandsstudios sowie den Digitalkanal ZDFinfo ein. Neben der Beobachtung und Überwachung der Programme berät der Ausschuss auch über Programmbeschwerden, die sich auf Sendungen der Chefredaktion beziehen und bereitet als Beschwerdeausschuss eine Beschlussempfehlung für das Fernsehratsplenum vor.