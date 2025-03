Plenarsitzungen

Die Tagesordnung zur Sitzung können Sie hier (PDF) einsehen.Die Anwesenheitsliste zur Sitzung können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse können Sie hier (PDF) einsehen.Den Beschwerdebericht zur Sitzung am 11. März 2022 können Sie hier (PDF) einsehen.Den Tätigkeitsbericht des Intendanten zur Sitzung am 11. März 2022 können Sie hier (PDF) einsehen.Den Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zur Sitzung am 11. März 2022 können Sie hier (PDF) einsehen.Den "Ukraine-Appell" des ZDF-Fernsehrates können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Akzeptanz der ZDF-Angebote 2021" können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Das ZDF in der digitalen Welt: Personalisierung und Empfehlungssysteme, hier: Sachstand" können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Drei-Stufen-Tests zu den Telemedienänderungskonzepten von 3sat und phoenix" können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Gedenken an den Holocaust - Programmschwerpunkt '80 Jahre Wannseekonferenz'" können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Stand und Entwicklung von 3sat" können Sie hier (PDF) einsehen.Die Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Stand und Entwicklung von ZDFinfo" können Sie hier (PDF) einsehen.