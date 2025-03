Archiv des KinderHilfe Philippinen e.V.

Das 30jährige Bestehen der KinderHilfe Philippinen e.V. möchte ich zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen, den Spendern zu bedanken! Viele von Ihnen halten dem Verein seit vielen Jahren die Treue. Ihnen ist es zu verdanken, dass meine Idee verwirklicht werden konnte. Unsere Schützlinge, die in dem Kinderdorf Geborgenheit finden, kamen unterernährt und krank zu uns. Sie wurden missbraucht, misshandelt, oder aber ihre Familien waren nicht in der Lage, sie zu ernähren. In unserer Obhut können sie in Sicherheit leben und werden medizinisch versorgt. Außerdem erhalten sie eine Ausbildung. Gerne möchte ich Ihnen im Namen jedes einzelnen Kindes danken, das hier ein menschenwürdiges Dasein führen darf. Jeden Tag erinnert mich das Lächeln der Kinder und auch das der Hausmütter, dass Sie, liebe Spender, das Kinderdorf und all die anderen Projekte erst möglich machen.



Mein besonderer Dank gilt auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in Deutschland die Geschicke der KinderHilfe Philippinen e.V. seit Jahren mit nicht enden wollendem Engagement lenken und natürlich meinen engsten Mitarbeitern vor Ort auf den Philippinen! Einfach allen, die den Verein in Deutschland und auf den Philippinen gefördert haben und dies hoffentlich weiterhin tun!



Immer wieder fasziniert mich die große Unterstützung, die ich aus den Reihen meines ehemaligen Arbeitgebers, dem ZDF, erhalte: Viele der ZDF-Prominenten stellen sich gerne bei verschiedenen Aktionen zur Verfügung. Allen voran der ehemalige ZDF-Intendant, Prof. Markus Schächter, der auch unser Schirmherr ist.

Ich sende Ihnen allen meine herzlichsten Wünsche von den Philippinen und hoffe, gemeinsam mit Ihrer finanziellen und ideellen Hilfe noch vielen weiteren Kindern Schutz, Zuwendung und somit eine Chance für ihr Leben geben zu können.



Ein Dank von Gründer Jürgen Schneidt