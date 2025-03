Programm-Angebote für Kinder in der digitalen Welt

Im Fokus der kurzen Video-Episoden steht Emil, der mit seinen drei Freunden als selbstverständlicher Nutzer von Apps und sozialen Netzwerken auf Augenhöhe den richtigen Umgang mit Netzthemen vermittelt. Im Blog werden die Kurzfilme mit einem Begleittext versehen, so dass die wichtigsten Fakten und Tipps noch einmal nachgelesen werden können. Über eine integrierte Kommentarfunktion können sich die jungen Nutzer über die Inhalte austauschen und sich bei Fragen an das Onlineteam der zdftivi.de -Redaktion wenden.Weitere Themen und Video-Clips sind in Vorbereitung.