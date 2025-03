Programmgenre ZDF-Film und die Kosten

Das ZDF produziert Filme für ein jüngeres Publikum, die von der gesamten Familie geschaut werden können. Die Kinder- und Jugendfilme entstehen in der Hauptredaktion Kinder und Jugend, ab und an in Kooperation mit dem ZDF Hauptprogramm oder dem Kinderkanal KiKA . Das ZDF ist zudem Teil der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ und produziert in diesem Rahmen regelmäßig originäre Stoffe für das junge Kinopublikum. Pro Jahr werden so in diesem Segment bis zu drei Spielfilme hergestellt.Ansprechpartner: Jens Ripke-Desaules