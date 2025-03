Programmgenres Nachrichtensendungen, Magazine und die Kosten

Nachrichten und tagesaktuelle Magazine

heute, 19.00 Uhr

Die 19.00 Uhr-heute, Hauptnachrichtenausgabe des ZDF, liefern einen verlässlichen Überblick mit einer Einordnung der relevanten nationalen und internationalen Ereignisse des Tages und vertiefen, wo dies angemessen und notwendig ist. Der Fokus liegt dabei auf dem aktuellen Politikgeschehen, daneben werden Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft, Recht/Justiz, Wissenschaft Kultur und Sport mit einbezogen. Die Moderator*innen präsentieren nicht nur die Sendung, sondern sind als erfahrene Journalist*innen in die inhaltlichen Überlegungen ein-gebunden. Um auch junge Zielgruppen dort zu erreichen, wo sie sind, und schnell auf Ereignisse reagieren zu können, gibt es eine eigene live heute-Sendung bei YouTube.

heute journal

heute journal update

heute Xpress

Die heute Xpress ist ein stündliches, multimediales Kurznachrichtenformat für das ZDF-Hauptprogramm, ZDFinfo und ZDFheute. Die kurze Form ermöglicht einen aktuellen und schnellen Zugang zum Tagesgeschehen auf allen Plattformen und versorgt die Zuschauer/User in knapper Form jederzeit mit den wichtigsten Nachrichten.

Logo!

Logo! ist die einzige tägliche Nachrichtensendung für Kinder. Sie wird vom ZDF für den KiKA hergestellt und kindgerecht präsentiert. logo! produziert zudem Nachrichteninhalte, die sich an Kinder und Jugendliche richten für Social-Media-Plattformen.

ZDF-Morgenmagazin

Das ZDF-Morgenmagazin ist ein nachrichtenorientiertes, abwechslungsreiches Info-Magazin mit breitem Themenangebot aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Sport, Recht/Justiz, Wetter und Kultur mit Serviceelementen. Im wöchentlichen Wechsel mit der ARD wird werktäglich ab 5.30 Uhr dreieinhalb Stunden live aus dem eigenen Studio in Berlin gesendet.

ZDF-Mittagsmagazin

heute - in Deutschland

Als moderierte Nachrichtensendung bietet heute – in Deutschland von Montag bis Freitag um 14.00 Uhr aktuelle alltagsnahe Themen aus allen Regionen des Landes. Die ausführlicheren Beiträge über politische und gesellschaftliche Themen verleihen der fünfzehnminütigen Sendung Magazincharakter.

heute - in Europa

heute – in Europa ist ein in Deutschland einzigartiges Nachrichtenmagazin, das ausführliche Informationen über die komplexe europäische Wirklichkeit bietet. Die werktägliche Viertelstunde ab 16.00 Uhr berichtet über europäische Ereignisse und Entwicklungen sowie über die Auswirkungen Brüsseler Politik auf den Alltag in Europa.