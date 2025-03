Programmgenres Show, Musik, Comedy und die Kosten

Die großen Abendshows sind abwechslungs- und temporeich, häufig mit speziellem Live- und Eventcharakter. Sie sprechen das Publikum emotional an und verbinden Unterhaltung mit Alltagskultur. Neben etablierten Shows wie Der Quizchampion stehen Neuentwicklungen vor allem für jüngere Zielgruppen wie Terra X – Race acrose the World und Lass dich überwachen, die eine unterhaltsame und spielerische Wissensvermittlung bieten. Am Samstagabend sendet das ZDF ab 20.15 Uhr besondere Show-Events wie die Giovanni Zarrella Show mit einer Länge von 150 bis 180 Minuten. Bei den eventartigen Formaten liegen die durchschnittlichen Kosten bei rund 1,39 Mio. € pro Folge. Die klassischen Showformate mit einer Länge von 90 Minuten liegen bei einem durchschnittlichen Kostenansatz von rund 1,1 Mio. € pro Folge.Ansprechpartnerin: Nadine Kerstan