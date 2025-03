Das ZDF greift darüber hinaus die individuellen und gesellschaftlichen Funktionen des Sports auf, der vom Breitensport im Verein bis hin zu den großen Sportevents zu den verbindenden Elementen unserer Gemeinschaft gehört. Das ZDF setzt sich daneben auch kritisch mit Themen aus der Welt des Sports auseinander, unter anderem mit Beiträgen der investigativ recherchierenden Doping-Task-Force des Senders. Diesen dualen Ansatz verfolgt das ZDF neben seinen regelmäßigen Sportsendungen in seinen Nachrichten und Magazinen sowie bei Live-Übertragungen mit ergänzenden Berichten und Dokumentationen. Insgesamt lag der Sendeanteil des Sports im Hauptprogramm des ZDF in den Jahren 2011 bis 2014 zwischen 5,7 und 7,3 Prozent, insbesondere in Abhängigkeit von Sport-Großereignissen wie den Olympischen Spielen und internationalen Fußball-Turnieren. Der durchschnittliche jährliche Aufwand für die Sportberichterstattung lag im selben Zeitraum bei rund 233 Millionen Euro.