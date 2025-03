ZDF-Stellungnahme zu den SPIEGEL-Vorwürfen

Das Magazin unterstellt, im Zusammenhang mit einer Vermarktung von Wetten, dass..?-Rechten an den Tiermarkt-Discounter „Fressnapf“ sei „womöglich auch versteckte Werbung in die Sendung geschmuggelt“ worden. Gleiches gelte für die Fleurop AG. Das ZDF weist die Vorwürfe zurück.

Bei den geschilderten Situationen handelt es sich weder um Schleichwerbung, noch um ein product placement durch Dritte. Es wurden keine Produkte platziert, geschweige denn beworben. Der SPIEGEL unterstellt unter Bezug auf einen Vertrag zwischen Dolce Media und der Fleurop AG, Thomas Gottschalk habe in der Sendung vom 12. Februar 2011 in Halle (Saale) wiederholt die Aufmerksamkeit auf den Valentinstag gelenkt, um so den Umsatz der Floristen und damit auch der Fleurop AG zu steigern. Es gab eine Lizensierung von „Wetten, dass..?“-Markenrechten an das Unternehmen Fleurop (vom 1.10.2010 bis 30.04.2011) durch Dolce Media. Der Moderator hat in der Sendung – zwei Tage vor dem Valentinstag (!) - dreimal den "Valentinstag" erwähnt. Das war aufgrund des Sendedatums naheliegend, hatte überdies mit der Wetteinlösung von Jan Josef Liefers ("Liebesgedicht zum Valentinstag") zu tun und es gab an keiner Stelle einen Bezug zu "Blumen" im Allgemeinen oder zu irgendeinem Unternehmen. Auch Blumensträuße für Gäste der Livesendung wurden während des genannten Zeitraums von der Produktion gekauft.